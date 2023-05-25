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ВСУ могут взорвать хранилище с ядерным топливом в Харькове из-за провала на фронте

25 мая 2023 11:01
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Киевский режим может организовать широкомасштабную провокацию из-за неимения каких-либо военных результатов в противостоянии с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

В качестве такой провокации может быть подрыв хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове, а после планируется обвинить в этом Москву. 

Источник выразил опасения, что при отсутствии жесткой реакции со стороны международных организаций на теракты Киева на российской территории, украинское руководство может пойти на реализацию этого плана. Рискуют не только жители востока Украины, но и России, Беларуси и государств ЕС.

# Международная политика

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