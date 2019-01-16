Администрация США вызвала на работу 50 тысяч служащих, отправленных в отпуск из-за «шатдауна»

Новости США. Около 50 тысяч служащих, отправленных в вынужденный неоплачиваемый отпуск из-за «шатдауна», вызвала на работу администрация Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свои места вернулись сотрудники, отвечавшие за выплату налоговых возмещений, безопасность полетов и проверку продуктов, а также лекарственных средств. Им придется трудиться без зарплаты.

Напомним, с 22 декабря ряд ведомств США прекратил работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс отказался включить в бюджет почти 6 миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой. А президент Трамп, в свою очередь, отказывается подписывать документ без этого пункта.

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