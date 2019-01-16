Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 85-летием

Новости Беларуси. Иван Варавва в «Офицерах», капитан Грей в «Алых парусах», Анатоль Курагин в «Войне и мире» и еще десятки экранных образов, в которые влюблялись миллионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 января, поздравления с юбилеем принимает народный артист СССР Василий Лановой. Актеру исполняется 85 лет.