Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 85-летием

Новости Беларуси. Иван Варавва в «Офицерах», капитан Грей в «Алых парусах», Анатоль Курагин в «Войне и мире» и еще десятки экранных образов, в которые влюблялись миллионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 16 января, поздравления с юбилеем принимает народный артист СССР Василий Лановой. Актеру исполняется 85 лет.
Карьера Ланового складывалась на редкость удачно. Он стал кинозвездой еще в 18 лет. После выхода на экраны фильма «Аттестат зрелости» актер проснулся знаменитым. И с тех пор кино и театральная сцена стали его жизнью.
Лановой отмечен многими государственными наградами. В 2008-м он получил специальный приз Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Сегодня с пожеланиями здоровья, оптимизма и благополучия Александр Лукашенко направил юбиляру свои поздравления.