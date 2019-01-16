В Кении при нападении на отель погибли 15 человек, в том числе граждане Великобритании и США

Новости Кении. Стрельба и взрывы вновь слышны у отеля в Найроби. Накануне террористы атаковали гостиницу, убив 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались граждане Великобритании, США и Кении. Еще порядка 30 получили различные ранения.

Кенийская полиция заявила, что нападение началось с подрыва трех автомобилей на парковке банка рядом с гостинично-офисным комплексом. Один из подозреваемых в атаке арестован.

В отеле все еще остаются десятки людей. Сотрудники экстренных служб по мере возможности выводят гостей и персонал из здания. Эвакуированы уже более 170 человек.