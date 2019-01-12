Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны

Новости США. Приостановка работы правительства в США из-за отсутствия решения по бюджету стала самой длинной в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 января уже 22-й день «шатдауна».

Причиной данной ситуации в стране стал проект строительства стены на границе с Мексикой. На этом настаивают республиканцы и президент США Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на эти цели около 6 миллиардов долларов. Однако демократы такие расходы не одобряют.