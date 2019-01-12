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Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны

12 января 2019 12:11
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Новости США. Приостановка работы правительства в США из-за отсутствия решения по бюджету стала самой длинной в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 января уже 22-й день «шатдауна».

Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны-1

Причиной данной ситуации в стране стал проект строительства стены на границе с Мексикой. На этом настаивают республиканцы и президент США Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на эти цели около 6 миллиардов долларов. Однако демократы такие расходы не одобряют.

Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны-4

Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны-6

Добавим, аналогичная ситуация продолжительностью в 21 день была зафиксирована в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 года.

# Международная политика # Фотофакт

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