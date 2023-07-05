9 человек получили ранения при стрельбе в Вашингтоне на День Независимости США

Новости США. А вот празднование Дня Независимости в США превратилось в настоящую эпидемию насилия. В Вашингтоне при стрельбе пострадали девять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный мужчина подъехал на внедорожнике к группе людей, которые собрались отметить праздник, и открыл по ним огонь, после чего скрылся с места преступления. Все пострадавшие, двое из которых несовершеннолетние, сейчас находятся в больнице. По словам врачей, их жизни ничто не угрожает. Полиция ведет поиск подозреваемого. Вооруженные нападения также произошли в Филадельфии, Балтиморе и Форт-Уэрте.