Прямой эфир

9 человек получили ранения при стрельбе в Вашингтоне на День Независимости США

05 июля 2023 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. А вот празднование Дня Независимости в США превратилось в настоящую эпидемию насилия. В Вашингтоне при стрельбе пострадали девять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 человек получили ранения при стрельбе в Вашингтоне на День Независимости США-1

Неизвестный мужчина подъехал на внедорожнике к группе людей, которые собрались отметить праздник, и открыл по ним огонь, после чего скрылся с места преступления. Все пострадавшие, двое из которых несовершеннолетние, сейчас находятся в больнице. По словам врачей, их жизни ничто не угрожает. Полиция ведет поиск подозреваемого. Вооруженные нападения также произошли в Филадельфии, Балтиморе и Форт-Уэрте.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США признали, что ЦРУ активно участвует в украинском конфликте
05 июля 2023 13:46

В США признали, что ЦРУ активно участвует в украинском конфликте

Экс-депутат ЕП Филиппо: Зеленский и НАТО готовят провокацию на ЗАЭС
05 июля 2023 13:26

Экс-депутат ЕП Филиппо: Зеленский и НАТО готовят провокацию на ЗАЭС

В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования
05 июля 2023 12:06

В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования