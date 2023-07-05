Прямой эфир

В США признали, что ЦРУ активно участвует в украинском конфликте

05 июля 2023 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЦРУ принимает активное участие в украинском конфликте, выступая в качестве «основного переговорщика». Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителей разведки Америки, пишет ТАСС. 

ЦРУ выполняет роль в качестве основного шпиона, переговорщика и разведчика, публикует журнал слова высокопоставленного сотрудника в администрации президента США. По информации издания, Центральное разведывательное управление присутствует на украинской территории. 

В публикации Newsweek также отмечается, что с целью предоставления помощи киевскому режиму Штаты организовали две сети по доставке грузов, одна из которых тайная. Суда привозят товары в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши. Оттуда необходимый груз уже отправляется в Украину посредством автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Утверждается, что коммерческие воздушные судна тайно пересекают Центральную и Восточную Европы. Так перевозится оружие. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-депутат ЕП Филиппо: Зеленский и НАТО готовят провокацию на ЗАЭС
05 июля 2023 13:26

Экс-депутат ЕП Филиппо: Зеленский и НАТО готовят провокацию на ЗАЭС

В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования
05 июля 2023 12:06

В США не хватает медсестёр. На работу берут даже без образования

Медведев: СВО завершится за несколько дней, если НАТО прекратит поставки оружия Украине
05 июля 2023 12:05

Медведев: СВО завершится за несколько дней, если НАТО прекратит поставки оружия Украине