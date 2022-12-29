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87% литовцев считают, что за 2022-й ситуация в стране ухудшилась

29 декабря 2022 17:50
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Новости Литвы. Почти 90 % литовцев считают, что за 2022 год ситуация в стране ухудшилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят данные опроса, проведенного национальной компанией по изучению общественного мнения.

87% литовцев считают, что за 2022-й ситуация в стране ухудшилась-1

Как следует из результатов опроса, 87 % респондентов считают, что ситуация в Литве за последний год стала намного хуже, и только 12 % – что улучшилась. Отмечается, что число пессимистически настроенных граждан постоянно растет. Только за декабрь их количество увеличилось на 3 %, за год – на 7 %.

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# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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