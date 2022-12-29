СМИ: экономику еврозоны ждёт дальнейшее падение

Экономику еврозоны ждет дальнейшее падение. Об этом сообщает газета Financial Times, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным специалистов, в Европе высокий уровень инфляции и недостаток энергоресурсов вызовут дальнейшее сокращение производства, а также ухудшится ситуация на рынке труда. По прогнозам, в будущем году цены в среднем вырастут более чем на 6 %. При этом безработица превысит 7 %. Что касается энергетического кризиса, то, по мнению экспертов, в странах Европы он продлится как минимум до 2026 года.