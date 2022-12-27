80% клиник Германии закончили 2022-й без прибыли

Новости Германии. Европе сейчас явно не до туристов. Западные страны решают скорее внутренние вопросы. Так, медучреждения Германии вскоре накроет волна банкротств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материальная несостоятельность больниц укрепляется на фоне подорожания электроэнергии.

По словам руководителя Германского общества больниц Геральда Гасса, в новый год порядка 60 % немецких клиник войдут с отрицательным финансовым результатом. С прибылью 2022-й завершила лишь каждая пятая компания. Несмотря на некую помощь правительства, финансирования все равно не хватает. Сумма, выделенная медучреждениям, покрывает лишь незначительную часть возросших из-за кризиса затрат. Всего же, по прогнозам экспертов, дефицит финансирования в медицинской отрасли страны в 2023 году составит около 15 миллиардов евро.