В США снежная буря унесла жизни 60 человек

Новости США. Снежная буря в США унесла жизни не менее 60 человек по всей стране. Она стала одной из самых разрушительных и смертоносных в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гибель людей зафиксирована в 12 штатах. Сильнее остальных пострадали Техас и Нью-Йорк. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Люди боятся выходить на улицу. Как говорят сами местные жители, город стал похож на зону боевых действий. Штаты надеются, что скоро буря отступит. Однако метеорологи в прогнозах крайне аккуратны и расслабляться не советуют. Пока непогода сохранится. Таких морозных праздников страна не видела давно.