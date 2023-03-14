8 человек погибли при сходе мощного оползня в Бразилии

Новости Бразилии. Восемь человек погибли при сходе мощного оползня в Бразилии. Среди жертв стихии четверо детей. Огромный грязевой поток снес жилой квартал в городе Манаус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение нескольких секунд были уничтожены десятки домов, власти объявили чрезвычайное положение. Прибывшим на место спасателям и волонтерам удалось достать из-под завалов троих выживших. Этот район считается зоной повышенного риска, и оползни здесь – нередкое явление. Однако люди продолжают селиться в этих местах, так как, по их словам, им больше негде жить.