Прямой эфир

8 человек погибли при сходе мощного оползня в Бразилии

14 марта 2023 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Восемь человек погибли при сходе мощного оползня в Бразилии. Среди жертв стихии четверо детей. Огромный грязевой поток снес жилой квартал в городе Манаус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли при сходе мощного оползня в Бразилии-1

В течение нескольких секунд были уничтожены десятки домов, власти объявили чрезвычайное положение. Прибывшим на место спасателям и волонтерам удалось достать из-под завалов троих выживших. Этот район считается зоной повышенного риска, и оползни здесь – нередкое явление. Однако люди продолжают селиться в этих местах, так как, по их словам, им больше негде жить.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия обнародовала переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»
14 марта 2023 08:34

Россия обнародовала переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»

В Литве из-за нехватки средств возникли проблемы с реформированием армии
14 марта 2023 08:20

В Литве из-за нехватки средств возникли проблемы с реформированием армии

Китай возобновляет выдачу всех типов виз с 15 марта
14 марта 2023 08:06

Китай возобновляет выдачу всех типов виз с 15 марта