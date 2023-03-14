В Литве из-за нехватки средств возникли проблемы с реформированием армии

Новости Литвы. В Литве из-за финансовых проблем столкнулись с трудностями реформирования армии. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. В Литве из-за финансовых проблем столкнулись с трудностями реформирования армии. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, формирование первой в стране мотопехотной дивизии теперь под большим вопросом. Она должна быть укомплектована бронетанковым батальоном, но из-за нехватки денег ей придется довольствоваться только танковым взводом. Вот только это будет уже не дивизия. Впрочем, это не единственная проблема, с которой столкнулось Минобороны. Аналогичная ситуация с артиллерийским полком и дивизионом ПВО. Если имеющиеся в наличии передать в дивизию, вся армия останется голой. Как заявил главком, у Литвы действительно нет таких возможностей, чтобы создать дивизию по образцу США с численностью в 20-25 тысяч военнослужащих. На это просто нет денег.
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