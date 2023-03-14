Прямой эфир

В Литве из-за нехватки средств возникли проблемы с реформированием армии

14 марта 2023 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве из-за финансовых проблем столкнулись с трудностями реформирования армии. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве из-за нехватки средств возникли проблемы с реформированием армии-1

По его словам, формирование первой в стране мотопехотной дивизии теперь под большим вопросом. Она должна быть укомплектована бронетанковым батальоном, но из-за нехватки денег ей придется довольствоваться только танковым взводом. Вот только это будет уже не дивизия. Впрочем, это не единственная проблема, с которой столкнулось Минобороны. Аналогичная ситуация с артиллерийским полком и дивизионом ПВО. Если имеющиеся в наличии передать в дивизию, вся армия останется голой. Как заявил главком, у Литвы действительно нет таких возможностей, чтобы создать дивизию по образцу США с численностью в 20-25 тысяч военнослужащих. На это просто нет денег.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Арвидас Анушаускас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китай возобновляет выдачу всех типов виз с 15 марта
14 марта 2023 08:06

Китай возобновляет выдачу всех типов виз с 15 марта

Россия согласилась продлить зерновую сделку
14 марта 2023 07:17

Россия согласилась продлить зерновую сделку

Трамп хочет обсудить с Путиным военную помощь Киеву
14 марта 2023 06:40

Трамп хочет обсудить с Путиным военную помощь Киеву