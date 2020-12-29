Прямой эфир

8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Это произошло в доме престарелых

29 декабря 2020 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии в ходе массовой вакцинации от COVID-19 восемь человек получили пятикратную дозу препарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в одном из домов престарелых на севере страны.

8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Это произошло в доме престарелых-1

В качестве меры предосторожности четверо пострадавших сотрудников учреждения сейчас находятся под наблюдением медиков. У них выявлены симптомы, аналогичные гриппу.

Причина ошибки пока неизвестна. Есть угроза возникновения тяжелых побочных эффектов.

8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Это произошло в доме престарелых-4

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Евросоюзе на минувших выходных. На первом этапе прививку получат порядка 5 тысяч человек из приоритетных групп в каждой стране сообщества.

8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Это произошло в доме престарелых-7

Готовится к вакцинации и Беларусь. Старт кампании намечен на начало года.

Этот белорус одним из первых сделал прививку от коронавируса. И вот почему

Всего планируется привить около 5,5 миллионов жителей республики.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вооружённые мужчины напали на полицейских в Грозном, один человек погиб
28 декабря 2020 19:57

Вооружённые мужчины напали на полицейских в Грозном, один человек погиб

В Польше начался трёхнедельный общенациональный карантин
28 декабря 2020 19:56

В Польше начался трёхнедельный общенациональный карантин

Митинг оппозиции в Ереване: задержаны более 30 человек
28 декабря 2020 19:04

Митинг оппозиции в Ереване: задержаны более 30 человек