8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Это произошло в доме престарелых

В Германии в ходе массовой вакцинации от COVID-19 восемь человек получили пятикратную дозу препарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в одном из домов престарелых на севере страны.

Причина ошибки пока неизвестна. Есть угроза возникновения тяжелых побочных эффектов.

В качестве меры предосторожности четверо пострадавших сотрудников учреждения сейчас находятся под наблюдением медиков. У них выявлены симптомы, аналогичные гриппу.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Евросоюзе на минувших выходных. На первом этапе прививку получат порядка 5 тысяч человек из приоритетных групп в каждой стране сообщества.

Готовится к вакцинации и Беларусь. Старт кампании намечен на начало года.

Этот белорус одним из первых сделал прививку от коронавируса. И вот почему

Всего планируется привить около 5,5 миллионов жителей республики.