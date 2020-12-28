Митинг оппозиции в Ереване: задержаны более 30 человек

Новости Армении. Более 30 человек задержаны на акции протеста в Ереване. Противники премьер-министра страны собрались у здания парламента в день проведения внеочередного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. Более 30 человек задержаны на акции протеста в Ереване. Противники премьер-министра страны собрались у здания парламента в день проведения внеочередного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митингующие забросали машины депутатов, после чего начались стычки. За ситуацией в городе следят десятки правоохранителей. Правительственные здания оцеплены. Митинги армянской оппозиции не прекращаются с момента подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Демонстранты требуют отставки Никола Пашиняна.