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Митинг оппозиции в Ереване: задержаны более 30 человек

28 декабря 2020 19:04
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Новости Армении. Более 30 человек задержаны на акции протеста в Ереване. Противники премьер-министра страны собрались у здания парламента в день проведения внеочередного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг оппозиции в Ереване: задержаны более 30 человек-1

Митингующие забросали машины депутатов, после чего начались стычки. За ситуацией в городе следят десятки правоохранителей. Правительственные здания оцеплены. Митинги армянской оппозиции не прекращаются с момента подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Демонстранты требуют отставки Никола Пашиняна.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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