Вооружённые мужчины напали на полицейских в Грозном, один человек погиб

Новости России. В центре Грозного в результате нападения вооруженных мужчин погиб правоохранитель, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, подозреваемые хотели отобрать у сотрудников патрульно-постовой службы оружие. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Нападавшие ликвидированы. Ими оказались два брата – уроженцы Ингушетии, которые переехали в Чечню 8 лет назад. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП устанавливаются.