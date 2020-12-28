Вооружённые мужчины напали на полицейских в Грозном, один человек погиб

Новости России. В центре Грозного в результате нападения вооруженных мужчин погиб правоохранитель, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В центре Грозного в результате нападения вооруженных мужчин погиб правоохранитель, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, подозреваемые хотели отобрать у сотрудников патрульно-постовой службы оружие. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Нападавшие ликвидированы. Ими оказались два брата – уроженцы Ингушетии, которые переехали в Чечню 8 лет назад. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП устанавливаются.