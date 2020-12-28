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Вооружённые мужчины напали на полицейских в Грозном, один человек погиб

28 декабря 2020 19:57
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Новости России. В центре Грозного в результате нападения вооруженных мужчин погиб правоохранитель, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружённые мужчины напали на полицейских в Грозном, один человек погиб-1

По предварительной информации, подозреваемые хотели отобрать у сотрудников патрульно-постовой службы оружие. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Нападавшие ликвидированы. Ими оказались два брата – уроженцы Ингушетии, которые переехали в Чечню 8 лет назад. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

# Нападение # Фотофакт

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