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В Польше начался трёхнедельный общенациональный карантин

28 декабря 2020 19:56
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 81 миллион. В Польше с 28 декабря начался трехнедельный национальный карантин. Ограничена работа торговых центров, гостиниц, горнолыжных трасс и спортивных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начался трёхнедельный общенациональный карантин-1

Правительство Японии вводит временный запрет на въезд в страну граждан всех стран и регионов мира до конца января.

Ужесточает правила въезда 28 декабря и Турция. Все прибывающие самолетами теперь должны в обязательном порядке предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Это же правило с 30 декабря начнет действовать и для тех, кто путешествует наземным транспортом.

В Польше начался трёхнедельный общенациональный карантин-4

В США начинается обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто прибывает из Великобритании. А в Москве открылась запись на вакцинацию для горожан старше 60 лет.

# Коронавирус # Фотофакт

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