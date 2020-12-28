В Польше начался трёхнедельный общенациональный карантин

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 81 миллион. В Польше с 28 декабря начался трехнедельный национальный карантин. Ограничена работа торговых центров, гостиниц, горнолыжных трасс и спортивных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Японии вводит временный запрет на въезд в страну граждан всех стран и регионов мира до конца января.

Ужесточает правила въезда 28 декабря и Турция. Все прибывающие самолетами теперь должны в обязательном порядке предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Это же правило с 30 декабря начнет действовать и для тех, кто путешествует наземным транспортом.