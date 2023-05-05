77% поляков продолжают работать на пенсии

Новости Польши. Поляки переживают из-за низкой пенсии. Люди собираются работать до последнего, не желая жить на накопленные сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем более что их, вероятно, не хватит, чтобы свести концы с концами.