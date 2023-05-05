77% поляков продолжают работать на пенсии

Новости Польши. Поляки переживают из-за низкой пенсии. Люди собираются работать до последнего, не желая жить на накопленные сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем более что их, вероятно, не хватит, чтобы свести концы с концами.
Согласно результатам соцопросов, более половины жителей Польши намерены остаться на рынке труда по достижении пенсионного возраста. Наибольшей мотивацией работать дольше, очевидно, является существенная прибавка к доходам. Так, 77 % поляков пенсионному досугу предпочитают профессию. Жаль только, дело не в личных интересах жителей, а в банальной необходимости хоть как-то укрепить свое финансовое положение.