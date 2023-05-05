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ВСУ сбили собственный беспилотник над Киевом

05 мая 2023 08:39
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Украинские силы сбили собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 над Киевом, пишет РИА Новости со ссылкой на командование воздушных сил страны.  

По официальным данным, это случилось во время выполнения планового вылета, когда контроль над машиной был потерян. Чтобы исключить возможные последствия, связанные с бесконтрольным полетом беспилотника в столице, было решено использовать мобильные огневые группы для уничтожения аппарата. Военные предположили, что техническая неполадка является причиной случившегося.  

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожарах, возникших в результате падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах города. В местных СМИ были опубликованы видеозаписи полета и уничтожения БПЛА, в том числе снятые с главной площади города. На видеозаписях не было слышно сирен воздушной тревоги, несмотря на то, что ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.  

# Международная политика # Виталий Кличко

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