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Последствия мощного урагана «Ирма», обрушившегося на Атлантическое побережье: 10 фото

07 сентября 2017 08:36
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Новости Франции. Ураган «Ирма» оставил после себя разрушительные последствия на островах Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Барбуда.

По сообщениям местных властей, 95% построек на острове Сен-Мартен разрушено. Некоторые районы потерпели наводнение из-за выпадения трехмесячной нормы осадков. «Ирма» стал одним из самых сильных ураганов на Атлантическом побережье за последнее десятилетие.

Разрушительная «Ирма» достигла уже максимальной – пятой – категории.

Стихия движется на Кубу и юго-восток США – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фото урагана, который разрушал дома, переворачивал автомобили и вырывал деревья с корнем.

# Ураганы # Фотофакт

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