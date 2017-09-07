Последствия мощного урагана «Ирма», обрушившегося на Атлантическое побережье: 10 фото

Новости Франции. Ураган «Ирма» оставил после себя разрушительные последствия на островах Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Барбуда.

По сообщениям местных властей, 95% построек на острове Сен-Мартен разрушено. Некоторые районы потерпели наводнение из-за выпадения трехмесячной нормы осадков. «Ирма» стал одним из самых сильных ураганов на Атлантическом побережье за последнее десятилетие.

Разрушительная «Ирма» достигла уже максимальной – пятой – категории.

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Мы собрали 10 фото урагана, который разрушал дома, переворачивал автомобили и вырывал деревья с корнем.