6 человек погибли при стрельбе в доме престарелых в Хорватии

Шесть человек погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Хорватии. Еще шестеро ранены. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Хорватии. Еще шестеро ранены. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители заявили о задержании подозреваемого. По данным СМИ, он является бывшим сотрудником военной полиции. Установлено, что мужчина проживал в соседнем населенном пункте на севере страны. По неофициальным данным, его мать была постоялицей именно этого дома престарелых.