Прямой эфир

6 человек погибли при стрельбе в доме престарелых в Хорватии

23 июля 2024 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шесть человек погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Хорватии. Еще шестеро ранены. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли при стрельбе в доме престарелых в Хорватии-1

Правоохранители заявили о задержании подозреваемого. По данным СМИ, он является бывшим сотрудником военной полиции. Установлено, что мужчина проживал в соседнем населенном пункте на севере страны. По неофициальным данным, его мать была постоялицей именно этого дома престарелых.

 

# Стрельба # Новости Хорватии

Другие новости рубрики

Все новости
Чехия поставит Украине ещё 100 тыс. снарядов
23 июля 2024 06:18

Чехия поставит Украине ещё 100 тыс. снарядов

В США призывают к досрочной отставке Байдена
22 июля 2024 19:48

В США призывают к досрочной отставке Байдена

Рейтинги Шольца падают – менее трети однопартийцев поддерживают кандидатуру главы кабмина
22 июля 2024 19:47

Рейтинги Шольца падают – менее трети однопартийцев поддерживают кандидатуру главы кабмина