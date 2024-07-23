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Чехия поставит Украине ещё 100 тыс. снарядов

23 июля 2024 06:18
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В Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тысяч единиц боеприпасов. Это сделают по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия поставит Украине ещё 100 тыс. снарядов-1

Как заявили в МИД Чехии, с начала осени такие поставки пойдут в более быстром темпе. В конце июня премьер-министр страны отчитался о поставках Киеву первой партии артиллерийских снарядов в соответствии с этой программой. Ранее было анонсировано, что всего Прага намерена закупить 180 тысяч боеприпасов.

# Международная политика

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