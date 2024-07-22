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В США призывают к досрочной отставке Байдена

22 июля 2024 19:48
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Несмотря на выход из предвыборной гонки, американские политики не перестают донимать Байдена уйти. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал действующего главу Белого дома досрочно покинуть пост президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США призывают к досрочной отставке Байдена-1

Политик объяснил такое заявление физическим и психическим его состоянием, так как если Байден не может продолжать электоральную кампанию, то не может исполнять и обязанности президента.

Напомним, вечером 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Сейчас его место планирует занять ближайшая приспешница и его заместитель Камала Харрис. Но окончательный вариант пока остается неизвестным. Официальная кандидатура будет объявлена через месяц на съезде демократической партии в Чикаго.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

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