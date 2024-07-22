В США призывают к досрочной отставке Байдена

Несмотря на выход из предвыборной гонки, американские политики не перестают донимать Байдена уйти. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал действующего главу Белого дома досрочно покинуть пост президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик объяснил такое заявление физическим и психическим его состоянием, так как если Байден не может продолжать электоральную кампанию, то не может исполнять и обязанности президента.

Напомним, вечером 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Сейчас его место планирует занять ближайшая приспешница и его заместитель Камала Харрис. Но окончательный вариант пока остается неизвестным. Официальная кандидатура будет объявлена через месяц на съезде демократической партии в Чикаго.