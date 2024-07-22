Прямой эфир

Рейтинги Шольца падают – менее трети однопартийцев поддерживают кандидатуру главы кабмина

22 июля 2024 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне экономической рецессии и стагнации промышленности рейтинги канцлера Шольца падают даже внутри собственной партии. По результатам соцопросов, менее трети социал-демократов поддерживают действующего главу кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинги Шольца падают – менее трети однопартийцев поддерживают кандидатуру главы кабмина-1

Кроме того, они скептически относится к перспективам партии на предстоящих в 2025 году выборах. Две трети считают, что партия не сможет победить оппозиционный Христианский демократический союз. Но это не мешает Шольцу продолжать закапывать репутацию блока. Ради собственных амбиций канцлер уже давно ставит на первый план не развитие Германии или благосостояние граждан, а военные планы для поддержания мнимого имиджа европейского лидера.

# Международная политика # Олаф Шольц

Другие новости рубрики

Все новости
Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии по украинскому вопросу
22 июля 2024 17:40

Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии по украинскому вопросу

Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов
22 июля 2024 17:09

Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов

В Хорватии в доме престарелых неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям
22 июля 2024 14:41

В Хорватии в доме престарелых неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям