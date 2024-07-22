На фоне экономической рецессии и стагнации промышленности рейтинги канцлера Шольца падают даже внутри собственной партии. По результатам соцопросов, менее трети социал-демократов поддерживают действующего главу кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, они скептически относится к перспективам партии на предстоящих в 2025 году выборах. Две трети считают, что партия не сможет победить оппозиционный Христианский демократический союз. Но это не мешает Шольцу продолжать закапывать репутацию блока. Ради собственных амбиций канцлер уже давно ставит на первый план не развитие Германии или благосостояние граждан, а военные планы для поддержания мнимого имиджа европейского лидера.