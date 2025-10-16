52% поляков выступают за отставку премьера Туска – опрос

Так, 52 % респондентов хотят, чтобы глава кабмина покинул свой пост. По их мнению, он не справляется со своими обязанностями. К слову, рейтинг Туска падает день ото дня. Еще 13 октября недовольных работой главы правительства было 47 %. А буквально за 4 дня армия противников премьера увеличилась на 5 %. При этом поляков попросили оценить деятельность Туска по шкале от 1 до 6, где 1 – «неудовлетворительно», а 6 – «отлично». Так вот чаще всего оценка было самой низкой, ее выставили 33 % опрошенных. Лишь 5 % поставили высший балл. Эксперты отмечают, что такие результаты указывают на явную усталость большинства жителей Польши от текущей политики правительства.