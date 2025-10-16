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Трамп: Украина хочет пойти в наступление – я приму решение по этому поводу

16 октября 2025 13:12
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Трамп: Украина хочет пойти в наступление – я приму решение по этому поводу-0

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о передаче Украине вооружений дальнего радиуса действия будет принято позже. Об этом пишет РИА Новости.

Он подтвердил предстоящую встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским, который рассчитывает обсудить этот вопрос. Трамп отметил, что Киев намерен перейти в наступление, и он оценит ситуацию.

«Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу», – заявил президент Америки журналистам, комментируя предстоящую встречу с Зеленским.

Фото: pixabay

# Международная политика

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