Трамп: Украина хочет пойти в наступление – я приму решение по этому поводу

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о передаче Украине вооружений дальнего радиуса действия будет принято позже. Об этом пишет РИА Новости.

Он подтвердил предстоящую встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским, который рассчитывает обсудить этот вопрос. Трамп отметил, что Киев намерен перейти в наступление, и он оценит ситуацию.

«Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу», – заявил президент Америки журналистам, комментируя предстоящую встречу с Зеленским.

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