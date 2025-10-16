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Британцы подали в суд на фармацевтическую корпорацию за присыпку асбестом

16 октября 2025 13:31
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Британцы подали в суд на фармацевтическую корпорацию за присыпку асбестом-0

Около трех тысяч британцев подали в суд на фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson, обвинив компанию в продаже детской присыпки с тальком, содержащим асбест. Об этом пишет ТАСС.

По их словам, использование этих продуктов привело к возникновению рака. Юристы утверждают, что компания осознавала риски, но скрывала информацию.

Ранее J&J объявила о прекращении продаж тальковой пудры, объяснив это коммерческими соображениями. С 2014 года компания уже сталкивалась с аналогичными судебными исками от потребителей.

Фото: pixabay

# Косметология # Великобритания

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