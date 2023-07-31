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Еврокомиссия заявила о серьёзных трудностях с доступом к новым лекарствам в Европе

31 июля 2023 17:03
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Тысячи европейских пациентов испытывают трудности с доступом к новейшим лекарствам, в которых они нуждаются. Такой тяжелый диагноз поставили в Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия заявила о серьёзных трудностях с доступом к новым лекарствам в Европе-1

Если в одних странах ЕС препараты после их проверки и одобрения появляются в аптеках через несколько месяцев, то в других, как, например, в Румынии на это уходят годы. Врачи часто ограничены в возможностях эффективно лечить те или иные болезни. А последствия для пациентов фатальны. В Еврокомиссии считают виновником ситуации европейские фармацевтические компании, которые не могут или не хотят выпускать новые лекарства во всех странах – членах Евросоюза одновременно.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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