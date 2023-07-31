В Испании автобус вылетел с дороги – пострадали более 40 человек, большинство дети

Более 40 человек пострадали в результате аварии автобуса в автономном сообществе Астурия на севере Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным пока причинам он вылетел с дороги и перевернулся. В момент ЧП в салоне находились 48 человек, большинство из которых – дети. Они ехали на экскурсию в местный национальный парк. Пятерым из них потребовалась госпитализация. Их доставили в больницы на вертолетах. В полиции считают чудом, что в этой автокатастрофе никто не погиб.