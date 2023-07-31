Чешский промышленный холдинг инвестирует более 92 млн долларов в производство оружия

В руководстве промышленного гиганта-холдинга Czechoslovak Group, который объединяет более 100 компаний, работающих в оборонной, автомобилестроительной, авиационной и других отраслях словацкой и чешской экономики, заявили, что инвестируют более 92 миллионов долларов в расширение производства вооружений и боеприпасов в Словакии и Чехии. Основной упор будет сделан на увеличение выпуска артиллерийских снарядов. Для этого даже построят новые корпуса на трех заводах в Словакии и наберут более 300 рабочих.