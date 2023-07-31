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Чешский промышленный холдинг инвестирует более 92 млн долларов в производство оружия

31 июля 2023 19:35
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Страны восточной Европы продолжают вооружаться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешский промышленный холдинг инвестирует более 92 млн долларов в производство оружия-1

В руководстве промышленного гиганта-холдинга Czechoslovak Group, который объединяет более 100 компаний, работающих в оборонной, автомобилестроительной, авиационной и других отраслях словацкой и чешской экономики, заявили, что инвестируют более 92 миллионов долларов в расширение производства вооружений и боеприпасов в Словакии и Чехии. Основной упор будет сделан на увеличение выпуска артиллерийских снарядов. Для этого даже построят новые корпуса на трех заводах в Словакии и наберут более 300 рабочих.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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