Террорист-смертник подорвал грузовик в Ираке: 47 человек погибли

Новости Ирака. 47 человек погибли, десятки получили ранения. В Ираке террорист-смертник подорвал грузовик. Взрыв прогремел недалеко от контрольно-пропускного пункта в 100 километрах к югу от столицы Ирака. Среди жертв преимущественно мирное население.

Ответственность за трагедию взяли на себя боевики «Исламского государства». Эта группировка является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.