40 млрд евро убытков в год! Что ждет Европу в связи с засухой?

В Брюсселе подвели первые итоги лета. Еврокомиссия снизила прогнозы по урожаю. Засуха охватила почти 40 % территории Евросоюза, а жара вынудила фермеров собирать озимые и яровые раньше срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итогом стали ощутимые потери, которые подрывают продовольственную безопасность всего региона.

По прогнозам экспертов, к середине века подобные климатические сюрпризы будут обходиться ЕС в 40 миллиардов евро ежегодно. В Великобритании пострадала большая часть сельскохозяйственных земель. В регионах Испании показатель урожайности и вовсе рухнул почти наполовину.

Не лучше ситуация и у ключевых поставщиков продовольствия. В Германии сбор рапса обвалился на 20 %, а Франция готовится к историческому минимуму по кукурузе – таких низких результатов там не видели с 1980 года. Местами выгорели даже традиционные овощные культуры вроде артишоков и брокколи.