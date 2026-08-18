40 млрд евро убытков в год! Что ждет Европу в связи с засухой?
В Брюсселе подвели первые итоги лета. Еврокомиссия снизила прогнозы по урожаю. Засуха охватила почти 40 % территории Евросоюза, а жара вынудила фермеров собирать озимые и яровые раньше срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итогом стали ощутимые потери, которые подрывают продовольственную безопасность всего региона.
По прогнозам экспертов, к середине века подобные климатические сюрпризы будут обходиться ЕС в 40 миллиардов евро ежегодно. В Великобритании пострадала большая часть сельскохозяйственных земель. В регионах Испании показатель урожайности и вовсе рухнул почти наполовину.
Не лучше ситуация и у ключевых поставщиков продовольствия. В Германии сбор рапса обвалился на 20 %, а Франция готовится к историческому минимуму по кукурузе – таких низких результатов там не видели с 1980 года. Местами выгорели даже традиционные овощные культуры вроде артишоков и брокколи.
Сирил Биллар, фермер (Франция):
Ботва уже вянет, и растения не могут усваивать влагу. Зерновые, фрукты, овощи – эта засуха погубила все наши посевы.
Из-за высохшей травы аграриям стало банально нечем кормить скот. Запасы кормов сократились на треть, а падеж животных вырос почти на четверть. В Германии у владельцев хозяйств нет выбора: коров приходится досрочно отправлять на убой. А в Бельгии к засухе добавился еще крупнейший лесной пожар, поэтому местные фермеры временно переквалифицировались в огнеборцев.
Теперь они на собственных тракторах с цистернами воды тушат главный заповедник страны. Ведь пока в кабинетах считают убытки, еврозона плавно превращается в один большой костер. Впрочем, ученые из Лейпцигского университета оптимистично успокаивают: текущий зной – это новая норма, и следующее европейское лето будет еще жарче.
Затяжная засуха наносит серьезный урон сельскому хозяйству Германии.