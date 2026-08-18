В Польше взлетели цены на пеллеты для отопления
В Польше из-за дефицита опилок почти на треть взлетели цены на пеллеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тонну отопительных гранул теперь просят свыше 2 000 злотых, а это более 500 долларов.
Для сравнения, в Беларуси аналогичный объем топлива для населения обходится около 100 долларов.
Польские ценники выросли из-за острого дефицита сырья, из-за чего предприятия не смогли произвести около 400 тысяч тонн продукции. Запас древесины в республике сократился сразу на 4 миллиона кубометров. Резкий скачок спровоцировали несколько факторов. Аномально холодная зима опустошила все склады, а мораторий на лесозаготовки урезал доступ к сырью.
К тому же государственная экологическая программа подтолкнула людей массово менять котлы. И теперь около 450 тысяч польских семей отапливаются пеллетами, а паника на рынке создает искусственную нехватку.
Если раньше Польша активно продавала гранулы за рубеж, то сейчас едва закрывает собственные потребности. Жители страны жалуются на пустые склады и недельные очереди, пока в магазинах вводят жесткие лимиты – не более 15 мешков в одни руки.
Ранее на ограничения в продаже пеллетов пожаловались в Латвии. Там из-за ажиотажа отпускают не более 30 пакетов на человека.
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