Прямой эфир

Германия готова предоставить войска. НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе

10 мая 2022 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска задействованы в военных учениях в Литве. Мероприятия проходят под руководством Германии.

Германия готова предоставить войска. НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе-1

Накануне начальник оперативного командования немецкого Бундесвера Бернд Шутт заявил, что основные усилия немецких вооруженных сил будут связаны с коллективной обороной и безопасностью на восточном фланге НАТО. Он также подтвердил, что Германия готова предоставить альянсу дополнительные войска.

Германия готова предоставить войска. НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе-4

Ранее учения посетил Президент Литвы Гитанас Науседа. Во время визита он отметил своевременность совместной военной подготовки, упомянув при этом возможную российскую агрессию, а также пообещал увеличить финансирование оборонной сферы страны. Предполагается, что военный бюджет вырастет на 300 миллионов долларов. Но денег на это в Литве нет. В Сейме предложили ввести налог на оборону.

# Международная политика # Бернд Шутт # Гитанас Науседа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польские перевозчики требуют компенсацию за потерю рынков Беларуси и России
10 мая 2022 16:06

Польские перевозчики требуют компенсацию за потерю рынков Беларуси и России

Литва увеличила оборонный бюджет на 300 миллионов долларов
10 мая 2022 15:30

Литва увеличила оборонный бюджет на 300 миллионов долларов

МВД Германии порекомендовало жителям сделать экстренный запас продуктов и лекарств
10 мая 2022 14:00

МВД Германии порекомендовало жителям сделать экстренный запас продуктов и лекарств