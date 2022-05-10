Германия готова предоставить войска. НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе

НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска задействованы в военных учениях в Литве. Мероприятия проходят под руководством Германии.

Накануне начальник оперативного командования немецкого Бундесвера Бернд Шутт заявил, что основные усилия немецких вооруженных сил будут связаны с коллективной обороной и безопасностью на восточном фланге НАТО. Он также подтвердил, что Германия готова предоставить альянсу дополнительные войска.

Ранее учения посетил Президент Литвы Гитанас Науседа. Во время визита он отметил своевременность совместной военной подготовки, упомянув при этом возможную российскую агрессию, а также пообещал увеличить финансирование оборонной сферы страны. Предполагается, что военный бюджет вырастет на 300 миллионов долларов. Но денег на это в Литве нет. В Сейме предложили ввести налог на оборону.