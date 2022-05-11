Новости США. Жители США столкнулись с нехваткой детского питания. Поиск еды для малышей стал реальной проблемой для их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни ездят за товарами в соседние штаты. Другие – рассчитывают на помощь пользователей интернета. В социальных сетях люди просят поделиться или обменяться запасами детского питания. Дефицит усугубился закрытием крупного завода по производству смесей, что привело к значительному их подорожанию: в среднем на 20 %. При этом некоторые склады полупустые: там нет примерно трети необходимого объема детской продукции. Из-за этого крупные торговые сети ограничивают число товаров, которое покупатель может приобрести за один раз.

Читайте также:

МВД Германии порекомендовало жителям сделать экстренный запас продуктов и лекарств

Такого в стране не было 28 лет. В Греции зафиксировали рекордную инфляцию

В ЕС продолжают расти цены на продукты. Стоимость некоторых достигла исторического максимума