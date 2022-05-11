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Американский медведь с ловкостью циркового взобрался по канату и попытался украсть еду из птичьего скворечника

11 мая 2022 07:12
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Новости США. Весьма оригинальный способ обеспечить себя провизией придумал американский медведь. Косолапый ворует еду из птичьих скворечников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский медведь с ловкостью циркового взобрался по канату и попытался украсть еду из птичьего скворечника-1

Четвероногий проявил потрясающую ловкость. Медведь приметил лакомство, заготовленное для птиц. Скворечник находился на канате, закрепленный в самом его центре как раз для того, чтобы еда никому не досталась. Однако медведь этого, видимо, не знал. Держась передними лапами за веревку, он добрался до скворечника и попытался скинуть его на землю. Правда, чем завершилась эта история, неизвестно. Но, судя по целеустремленности косолапого, лакомство он все же раздобыл.

# Дикие животные # Фотофакт

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