Американский медведь с ловкостью циркового взобрался по канату и попытался украсть еду из птичьего скворечника

Четвероногий проявил потрясающую ловкость. Медведь приметил лакомство, заготовленное для птиц. Скворечник находился на канате, закрепленный в самом его центре как раз для того, чтобы еда никому не досталась. Однако медведь этого, видимо, не знал. Держась передними лапами за веревку, он добрался до скворечника и попытался скинуть его на землю. Правда, чем завершилась эта история, неизвестно. Но, судя по целеустремленности косолапого, лакомство он все же раздобыл.