Новым министром МВД Великобритании стал Джеймс Клеверли

Новым министром внутренних дел Великобритании стал Джеймс Клеверли. Об этом пишет Sky News.

Уточняется, что ранее он занимал пост министра иностранных дел.

«Для меня было огромной честью занимать пост министра иностранных дел. И за это время я очень тесно сотрудничал со своими коллегами в Министерстве внутренних дел, борясь с нелегальной миграцией, сокращая число прибывающих на малых судах», – сказал Клеверли.

Министром иностранных дел Великобритании по вопросам Содружества и международного развития был назначен Дэвид Кэмерон. Он пришел на место Суэллы Браверман, которая была уволена премьером Британии Риши Сунаком.

Браверман сказала: «Быть министром внутренних дел было величайшей привилегией в моей жизни. Мне будет что сказать в свое время».