30% немцев жалуются на нехватку денег из-за инфляции

Так, 30 % респондентов сказали, что их зарплат едва хватает, чтобы покрывать текущие расходы. 8,5 % признались, что им денег не хватает совсем. Как выяснилось, семьи с ежемесячным чистым доходом менее 2,5 тысячи евро едва сводят концы с концами. А 43 % опрошенных из этой группы заявили, что их доходы не позволяют поддерживать расходы на уровне прожиточного минимума. В ФРГ продукты за год подорожали более чем на 17 %, а энергоносители на 7 %.