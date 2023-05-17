Прямой эфир

30% немцев жалуются на нехватку денег из-за инфляции

17 мая 2023 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Треть жителей Германии жалуется на нехватку денег из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

30% немцев жалуются на нехватку денег из-за инфляции-1

Так, 30 % респондентов сказали, что их зарплат едва хватает, чтобы покрывать текущие расходы. 8,5 % признались, что им денег не хватает совсем. Как выяснилось, семьи с ежемесячным чистым доходом менее 2,5 тысячи евро едва сводят концы с концами. А 43 % опрошенных из этой группы заявили, что их доходы не позволяют поддерживать расходы на уровне прожиточного минимума. В ФРГ продукты за год подорожали более чем на 17 %, а энергоносители на 7 %.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь стремится сохранить доброжелательные отношения с Норвегией
17 мая 2023 08:57

Лукашенко: Беларусь стремится сохранить доброжелательные отношения с Норвегией

Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд
17 мая 2023 08:34

Мировой рекорд – шеф-повар из Нигерии готовила 100 часов подряд

Херш: ряд стран ЕС во главе с Польшей тайно призывают Зеленского остановить конфликт
17 мая 2023 08:30

Херш: ряд стран ЕС во главе с Польшей тайно призывают Зеленского остановить конфликт