Прибалтийские и восточноевропейские государства Евросоюза во главе с Польшей тайно настаивают на том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский остановил конфликт. Такое заявление сделал в среду, 17 мая, американский журналист Сеймур Херш, информирует РИА Новости.

Он пишет, что Варшава особенно настаивает, чтобы лидер Украины нашел решение, даже вплоть до ухода в отставку. По информации Херша, в группу стран, которые присоединились к призыву, входят также Венгрия, Латвия, Литва, Эстония. Зеленский такой вариант рассматривать не собирается, из-за чего теряет поддержку.

Херш считает, что страны ЕС желают скорейшего завершения конфликта и по причине украинских беженцев, которых принимают государства. А региональный кризис с переехавшими из Украины будет продолжаться до заключения мирного соглашения.

Ранее американский журналист, ссылаясь на своих информаторов, заявлял, что продолжительность конфликта зависит от того, каким количеством украинцев готов пожертвовать президент Зеленский. Херш также отмечал, что война продолжается, потому что Америка желает победить в Украине.