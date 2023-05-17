Лукашенко: Беларусь стремится сохранить доброжелательные отношения с Норвегией

Новости Норвегии. Норвегия отмечает День Конституции. Это главный национальный праздник, который является выходным. Главными участниками торжества в основном являются дети и учащиеся, которые проходят парадом в сопровождении школьных оркестров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.