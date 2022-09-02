3 львят скоро представят публике в индийском зоопарке – малыши родились в мае

Новости Индии. В ожидании дебюта. Троих львят вскоре представят широкой публике в индийском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыши появились на свет 30 мая.

Роды у львицы прошли без осложнений, а молока хватило, чтобы выкормить всех детенышей. В течение 90 дней львята находились под пристальным наблюдением смотрителей. Сегодня им сделают прививки и переселят в большой вольер, где с новыми подопечными смогут познакомиться посетители зоосада.