Прямой эфир

3 львят скоро представят публике в индийском зоопарке – малыши родились в мае

02 сентября 2022 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В ожидании дебюта. Троих львят вскоре представят широкой публике в индийском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыши появились на свет 30 мая.

3 львят скоро представят публике в индийском зоопарке – малыши родились в мае-1

Роды у львицы прошли без осложнений, а молока хватило, чтобы выкормить всех детенышей. В течение 90 дней львята находились под пристальным наблюдением смотрителей. Сегодня им сделают прививки и переселят в большой вольер, где с новыми подопечными смогут познакомиться посетители зоосада.

# Дикие животные # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля
02 сентября 2022 15:55

Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля

Кольцо с редким розовым бриллиантом выставят на торги в Гонконге – планируют выручить минимум 21 млн долларов
02 сентября 2022 15:47

Кольцо с редким розовым бриллиантом выставят на торги в Гонконге – планируют выручить минимум 21 млн долларов

Пилоты в ОАЭ засеивают облака, чтобы увеличить количество осадков
02 сентября 2022 15:43

Пилоты в ОАЭ засеивают облака, чтобы увеличить количество осадков