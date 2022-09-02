Пилоты в ОАЭ засеивают облака, чтобы увеличить количество осадков

Новости ОАЭ. Дождь под заказ. Пилоты в Арабских эмиратах засеивают облака, чтобы увеличить количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс происходит следующим образом: самолет поднимается на высоту около 2,5 километров над засушливым районом, подлетает к облачным образованиям и выбрасывает наночастицы соли из канистр, прикрепленных к крыльям. Это стимулирует процесс конденсации и образует крупные капли, которые могут выпадать в виде дождя.

Ахмед аль-Джабери, пилот международного аэропорта Эль-Айн:

Засев облаков считается одной из самых сложных задач для пилотов. Нужно быть очень внимательным и знать, как правильно войти в облако и выйти из него, избежав при этом грозы и града.