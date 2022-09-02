Кольцо с редким розовым бриллиантом выставят на торги в Гонконге – планируют выручить минимум 21 млн долларов

Новости Великобритании. «Розовая звезда Уильямсона». Кольцо с редким розовым бриллиантом выставят на торги в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты аукционного дома назвали этот драгоценный камень одним из «самых чистых» из когда-либо выставленных на продажу.

Вес бриллианта составляет более 11 карат. За лот планируют выручить не меньше 21 миллиона долларов.

Кристиан Споффорт, глава ювелирного отдела аукционного дома:

Розовые бриллианты встречаются в природе крайне редко. Все бриллианты прекрасны, роскошны и естественны, но лишь 5 % всех найденных алмазов имеют цвет. А розовый оттенок встречается всего в 3 % случаев. А если учитывать вес, чистоту и форму – камень в этом кольце чуть ли не уникален.