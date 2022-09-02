Новости Израиля. Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находка представляет огромную ценность: ученые предполагают, что это останки прямобивневого лесного слона, который жил на Земле около полумиллиона лет назад. Эти животные были гигантских размеров: взрослый слон мог вырасти выше четырех метров, а его вес составлял около 15 тонн.

Ави Леви, руководитель раскопок, специалист по доисторической истории Израильского управления древностей:

Совершенно точно он принадлежит прямобивневому слону. Длина этого бивня – 2,5 метра, а диаметр – 20 сантиметров. Можете себе представить вес этого огромного животного, если только одна эта кость весит порядка 150 килограммов.