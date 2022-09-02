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Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля

02 сентября 2022 15:55
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Новости Израиля. Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находка представляет огромную ценность: ученые предполагают, что это останки прямобивневого лесного слона, который жил на Земле около полумиллиона лет назад. Эти животные были гигантских размеров: взрослый слон мог вырасти выше четырех метров, а его вес составлял около 15 тонн.

Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля-1

Ави Леви, руководитель раскопок, специалист по доисторической истории Израильского управления древностей:
Совершенно точно он принадлежит прямобивневому слону. Длина этого бивня 2,5 метра, а диаметр 20 сантиметров. Можете себе представить вес этого огромного животного, если только одна эта кость весит порядка 150 килограммов.

Окаменелый бивень древнего слона обнаружили на юге Израиля-4

Находку законсервируют и отправят в лабораторию для дальнейшего изучения. После того как ученые установят точный возраст бивня, его выставят в музее Иерусалима.

# Археология # Фотофакт

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