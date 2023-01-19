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250 человек в фуре. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США

19 января 2023 09:39
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Новости Мексики. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остановив для рутинной проверки один из грузовиков, дорожный патруль с изумлением обнаружил, что он буквально набит людьми.  

250 человек в фуре. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США-1

В самой фуре и прицепе они насчитали 250 человек, которые рассчитывали добраться до американской границы. По сообщению местных властей, мигрантам ужасно повезло, что их путешествие было прервано в самом начале. Так как в таких условиях немногие бы смогли добраться до цели.  

250 человек в фуре. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США-4

Люди получили еду, воду, а также медицинскую и психологическую помощь, прежде чем были помещены под стражу. Водитель грузовика задержан.  

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# Полиция # Новости Мексики # Фотофакт

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