250 человек в фуре. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США

Новости Мексики. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остановив для рутинной проверки один из грузовиков, дорожный патруль с изумлением обнаружил, что он буквально набит людьми.

В самой фуре и прицепе они насчитали 250 человек, которые рассчитывали добраться до американской границы. По сообщению местных властей, мигрантам ужасно повезло, что их путешествие было прервано в самом начале. Так как в таких условиях немногие бы смогли добраться до цели.