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Новости по тегу #Полиция

Предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции
22 июля 2026 12:22

Предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции

В Румынии мужчина пытался протаранить ворота посольства РФ
23 октября 2025 08:18

В Румынии мужчина пытался протаранить ворота посольства РФ

В Германии вооружают полицию электрошокерами для борьбы с нападениями
09 июня 2025 08:51

В Германии вооружают полицию электрошокерами для борьбы с нападениями

Польская полиция может лишиться последних сотрудников – профсоюз правоохранителей страны
26 декабря 2023 11:58

Польская полиция может лишиться последних сотрудников – профсоюз правоохранителей страны

Полиция Австралии раскрыла крупный криминальный синдикат в ходе масштабной спецоперации
15 ноября 2023 11:47

Полиция Австралии раскрыла крупный криминальный синдикат в ходе масштабной спецоперации

Испанские полицейские задержали преступные группировки, которые торговали людьми
25 июля 2023 10:57

Испанские полицейские задержали преступные группировки, которые торговали людьми

Из-за нехватки полицейских в Польше растёт уровень преступности
27 марта 2023 20:32

Из-за нехватки полицейских в Польше растёт уровень преступности

В Испании схвачен один из самых разыскиваемых преступников Европы
01 марта 2023 11:34

В Испании схвачен один из самых разыскиваемых преступников Европы

250 человек в фуре. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США
19 января 2023 09:39

250 человек в фуре. Мексиканская полиция случайно перекрыла канал доставки нелегалов в США

В Сальвадоре полиция проводит спецоперацию из-за всплеска преступности
17 мая 2022 13:31

В Сальвадоре полиция проводит спецоперацию из-за всплеска преступности

Тяжело в учении – легко в бою. Девушка показала, какие испытания она проходит, чтобы стать полицейским
18 февраля 2022 13:15

Тяжело в учении – легко в бою. Девушка показала, какие испытания она проходит, чтобы стать полицейским

В Сингапуре улицы начали патрулировать роботы-полицейские
08 октября 2021 12:49

В Сингапуре улицы начали патрулировать роботы-полицейские