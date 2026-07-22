Новости по тегу #Полиция

Сиад подозревается в том, что он подбирал девушек для Эпштейна.
Инцидент произошел около 03:00, и нападавший был задержан сотрудниками жандармерии и службы безопасности. Медицинское обследование выявило в его крови следы двух наркотических веществ.
В МВД Германии считают, что ввиду участившихся нападений с холодным оружием на полицейских в общественных местах, подобный инструмент будет эффективен.
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