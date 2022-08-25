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25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

25 августа 2022 07:44
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Новости Турции. 25 человек пострадали при аварии с автобусом на западе Турции. Машина на полном ходу врезалась в грузовик, который ехал впереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По рассказам очевидцев удивительно, что обошлось без жертв.

25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции-1

После столкновения в автобусе заклинило двери, из-за чего людей охватила паника. Они выбили стекла и пытались выбраться через окна. На место аварии прибыли бригады медиков и пожарных. Пострадавшие были отправлены в несколько больниц. Что стало причиной ДТП и кто виновник аварии, сейчас выясняет полиция.

# Авария # Новости Турции # Фотофакт

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