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Период изобилия закончен. Макрон предупредил французов о последствиях кризиса

24 августа 2022 20:06
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Новости Франции. Эммануэль Макрон предупредил жителей страны о последствиях кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Период изобилия закончен. Макрон предупредил французов о последствиях кризиса-1

По мнению французского лидера, «период изобилия» закончен. Теперь продукты питания, которые всегда казались доступными, в дефиците. То же касается и технологий. Происходящее в мире сегодня Макрон назвал большим переворотом. И добавил, что необходимо срочно принять меры. Правда, французы ожидали конкретных решений от президента, а не советов по экономии.

# Экономический кризис # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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