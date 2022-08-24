Период изобилия закончен. Макрон предупредил французов о последствиях кризиса

По мнению французского лидера, «период изобилия» закончен. Теперь продукты питания, которые всегда казались доступными, в дефиците. То же касается и технологий. Происходящее в мире сегодня Макрон назвал большим переворотом. И добавил, что необходимо срочно принять меры. Правда, французы ожидали конкретных решений от президента, а не советов по экономии.