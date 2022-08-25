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ООН: 345 млн человек в мире испытывают острую нехватку продовольствия

25 августа 2022 07:39
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Число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, достигло 345 миллионов во всем мире. За четыре года эта цифра выросла вдвое. Новые данные опубликовала ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: 345 млн человек в мире испытывают острую нехватку продовольствия-1

До кризиса, вызванного пандемией, по оценкам Организации, от голода страдали 135 миллионов человек. Эксперты считают, что ситуация будет ухудшаться. Главными причинами, которые вызвали глобальный дефицит продовольствия, специалисты называют военные конфликты и климатические изменения, от чего уже страдают сельхозпроизводители на всех континентах. Проблема голода наиболее остро ощущается на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

ООН: 345 млн человек в мире испытывают острую нехватку продовольствия-4

К сожалению, ООН не может помочь всем нуждающимся из-за нехватки средств. Вследствие тяжелых экономических и энергетических кризисов резко сократилась финансовая помощь западных стран. Поэтому борьба с голодом и проблема дефицита продовольствия по-прежнему остаются актуальными и далекими от разрешения.

# ООН # Фотофакт

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