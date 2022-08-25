ООН: 345 млн человек в мире испытывают острую нехватку продовольствия

Число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, достигло 345 миллионов во всем мире. За четыре года эта цифра выросла вдвое. Новые данные опубликовала ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До кризиса, вызванного пандемией, по оценкам Организации, от голода страдали 135 миллионов человек. Эксперты считают, что ситуация будет ухудшаться. Главными причинами, которые вызвали глобальный дефицит продовольствия, специалисты называют военные конфликты и климатические изменения, от чего уже страдают сельхозпроизводители на всех континентах. Проблема голода наиболее остро ощущается на Ближнем Востоке и в Северной Африке.