Во Франции готовятся к выбору будущего лидера. Как Макрон и Ле Пен пытаются завоевать симпатии избирателей?

Новости Франции. Во Франции «день тишины». Он предваряет голосование 24 апреля. Второй тур Президентских выборов и два соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, действующий глава государства, и Марин Ле Пен, дочь известного политика, сменившая его на посту лидера партии «Национальный фронт». Они пять лет назад уже боролись за высший государственный пост. Тогда Макрон победил с двукратным отрывом и стал самым молодым президентом в истории Франции. В мае 2017 года – тогда ему было 39 лет.