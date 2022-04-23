Во Франции готовятся к выбору будущего лидера. Как Макрон и Ле Пен пытаются завоевать симпатии избирателей?

Новости Франции. Во Франции «день тишины». Он предваряет голосование 24 апреля. Второй тур Президентских выборов и два соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции «день тишины». Он предваряет голосование 24 апреля. Второй тур Президентских выборов и два соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эммануэль Макрон, действующий глава государства, и Марин Ле Пен, дочь известного политика, сменившая его на посту лидера партии «Национальный фронт». Они пять лет назад уже боролись за высший государственный пост. Тогда Макрон победил с двукратным отрывом и стал самым молодым президентом в истории Франции. В мае 2017 года – тогда ему было 39 лет.
И сегодня он демонстрирует неплохую физическую форму. Спарринг с тренером по боксу – очередная игра на публику. А вот сможет ли он нанести серьезный политический удар – завтра решат избиратели. Их симпатии как настоящая женщина Ле Пен 22 апреля завоевывала на рынке, отведав кусок дыни, погладив чихуахуа и сфотографировавшись со сторонниками.